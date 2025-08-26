Join us on WhatsApp Join us on WhatsApp
TENSIONS

Iran rejects Australia's accusations of involvement in antisemitic attacks


AFP/L'OLJ / 26 August 2025 13:34

Members of the media gather in front of the Iranian embassy in Canberra during a report on Aug. 26, 2025. (Credit: HIlary Wardhaugh/AFP)

Iran on Tuesday rejected Australia's accusations implicating it in antisemitic arson attacks in Sydney and Melbourne, and warned that it would take retaliatory measures following the announcement on Monday of its ambassador's expulsion from Canberra.

"The accusation that has been made is categorically rejected," said Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baqaei during a weekly press briefing, adding that "any inappropriate and unjustified diplomatic measure will bring about a retaliatory response."

